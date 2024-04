Furs v zabojniku odkril kup cigaret: skrili so jih med žaluzije in rolete N1 Uslužbenci koprskega finančnega urada so zasegli več kot deset milijonov kosov neprijavljenih cigaret. Odkrili so jih v zabojniku, ki je v Koper prispel iz Turčije.

Sorodno





Omenjeni Turčija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Matjaž Han

Tanja Fajon

Luka Dončić

Tadej Pogačar