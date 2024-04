Kadrovske štipendije za socialne delavce so razpisane! Študent Kadrovske štipendije na področju socialnega varstva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sporočilo lepo novico! Za letošnje šolsko leto so zagotovili sredstva za kadrovske štipendije za pridobitev izobrazbe socialni delavec na programu druge stopnje. Razpis je že objavljen, tu pa je vse, kar moraš vedeti o njem. Mesečna štipendija znaša 350 evrov. Zaposlitev po izpolni...

