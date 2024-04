Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za letošnje šolsko leto uvajajo kadrovske štipendije za pridobitev izobrazbe socialni delavec na programu druge stopnje. Rok za vložitev vlog je do porabe sredstev oziroma najkasneje do konca julija. Mesečna štipendija znaša 350 evrov, so sporočili z ministrstva.