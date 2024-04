Zgodovina pravi, da bo napredovala Barcelona, PSG pa sanja o (velikem) preobratu 24ur.com Z današnjim večerom se nadaljujejo izločilni boji v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu. Po prvih četrtfinalnih tekmah, če vzamemo v ozir nocojšnja para Barcelona - PSG in Borussia Dortmund - Atletico Madrid, sta v rahli rezultatski prednosti španska predstavnika. Pred neposrednim prenosom povratnega četrtfinalnega obračuna med Barcelono in PSG-jem na Kanalu A in VOYO od 20.30 naprej smo s...