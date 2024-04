V ladjedelnico v Izoli je v ponedeljek zašla srna, ki je panično iskala izhod. Zaposleni, ki so srno prvi opazili, so v želji, da bi zmedeno žival rešili, klicali lovsko družino, ta pa je poslala lovca, ki srne ni rešil, temveč jo je ustrelil. Na Lovski zvezi Slovenije pravijo, da je lovski čuvaj ravnal v skladu z zakonom in pristojnostmi ter da policija dogodka ne preiskuje. Medtem pa na Policij ...