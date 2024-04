Na Hrvaškem danes parlamentarne volitve Primorske novice Na Hrvaškem potekajo parlamentarne volitve, na katerih so svoj glas doslej že oddali nekateri glavni akterji, med njimi predsednik vlade in HDZ Andrej Plenković ter predsednik države Zoran Milanović. Volišča so se odprla ob 7. uri, 151 poslancev sabora pa voli nekaj več kot 3,7 milijona volilnih upravičencev.

