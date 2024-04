(V ŽIVO) Janez Janša in Jelka Godec o o samovolji predstavnikov koalicije in grobemu oviranju delovanja opozicije s strani koalicijskih strank Demokracija Piše: C. R. Danes bo potekala novinarska konferenca predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše in vodje Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke Jelke Godec, na kateri bosta spregovorila o teptanju demokratičnih načel, kratenju pravice do izražanja mnenj, samovolji predsednikov parlamentarnih odborov državnega zbora in popolni ignoranci Poslovnika državnega zbora. Tej samovolji ...

Sorodno