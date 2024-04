Janša: Vladno posnemanje Jankovića je nevarno in vodi v diktaturo Nova24TV “Kar se tiče spoštovanja Poslovnika DZ in procedur v slovenskem parlamentu je bilo v zadnjih 30 letih večkrat kar nekaj razhajanj, pa različnih tolmačenj, ki so se tako ali drugače na dokaj civiliziran način razrešila. Nikoli doslej pa se še ni zgodilo, da bi se te kršitve koncentrirale, osredotočile pri bistvenih stvareh v tako kratkem času”, je bil na današnji tiskovni konferenci kritičen pr ...

Sorodno