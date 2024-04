V torek so imeli celjski gasilci precej dela s požari, med drugim so ognjeni zublji zajeli mizarsko delavnico in več osebnih vozil. Medtem ko so v dveh primerih tujo krivdo za nastanek požara izključili, pa vzrok požara v Radljah ob Dravi, ki je med drugim uničil dve osebni vozili, še ni potrjen.