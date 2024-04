Četverica na pokopališču Svetice kradla nagrobno opremo RTV Slovenija Metliški policisti so izsledili štiri osumljence tatvin in poškodovanja grobov na pokopališču Svetice na Hrastu pri Jugorju. S 25 grobov so odtujili nagrobno opremo, najemnikom grobov pa povzročili premoženjsko škodo.

Sorodno

















Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelka Godec

Sergej Racman

Luka Dončić

Tanja Fajon