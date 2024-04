10. aprila so bili metliški policisti obveščeni o poškodovanju grobov in tatvinah na pokopališču Svetica na Hrastu pri Jugorju. Storilci, stari 57, 18, 16 in 15 let, so s 25 grobov ukradli nagrobno opremo. Enemu od osumljencev je policija zasegla ukradene predmete s pokopališča. Po zaključeni preiskavi bo policija zoper četverico podala kazensko ovadbo.