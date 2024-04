Sodobna lokalna samouprava s ciljem zagotavljanja kakovostnih in dostopnih javnih storitev za ljudi Vlada RS Ob 30-letnici reforme lokalne samouprave in sprejetja temeljne zakonodaje s področja sistema financiranja, volitev in ustanovitve občin je danes na Brdu pri Kranju v organizaciji Ministrstva za javno upravo potekala slovesna prireditev pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike dr. Nataše Pirc Musar.

