Props: Slovenija ima sodobno in dobro delujočo lokalno samoupravo RTV Slovenija S slovesnostjo na Brdu pri Kranju so danes obeležili 30-letnico lokalne samouprave. Skupna ugotovitev je, da slovenska lokalna samouprava dobro deluje, v prihodnosti pa jo čakajo izzivi in prilagajanje.

