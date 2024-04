Iranska vojska je danes pripravila redno letno vojaško parado in razkazala svojo vojaško moč in opremo, vključno z droni in balističnimi raketami. Vojake je nagovoril predsednik Ebrahim Raisi, ki je pozdravil uspeh nedavnega napada Irana na Izrael, ob tem pa znova posvaril pred morebitnim odzivom nanj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.