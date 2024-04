Von der Leynovo prekinil moški: 'Kri palestinskih otrok je na vaših rokah' 24ur.com Govor Ursule von der Leyen je v Bruslju nepričakovano prekinil moški, ki jo je obtožil sodelovanja pri genocidu v Gazi in ji zagrozil z državljansko aretacijo. "Morali bi biti v Haagu! Ne bi smeli biti tukaj. Ne bi se smeli potegovati za drugi mandat. Vi ste vojna zločinka," je vzklikal. Medtem so pogajanja o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanje...

