Ozračje ostaja danes po prehodu včerajšnje izrazite hladne fronte nestanovitno. Nastalo je namreč precejšnje neskladje med dnevnimi temperaturami tal, ki jih zdajšnji že močni sončni žarki čez dan občutno segrevajo in mrzlim zrakom, ki od severa pronica v višinah. V gorah so že nastale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo v prihodnjih urah širile proti ostalim predelom. Povečini ...