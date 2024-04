Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, možne bodo posamezne nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem do 15 °C. Jutri bo sprva precej jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, v notranjosti Slovenije bo krajevno možna pozeba. Čez dan bo delno jasno ...