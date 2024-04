Uvedba kavcijskega sistema: kdo je za in kdo proti 24ur.com Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije ne podpira uvedbe kavcijskega sistema za enkratno uporabno embalažo pijač. Kot so zapisali, imamo v Sloveniji dobro razvit komunalni sistem zbiranja komunalnih odpadkov, uvedba novega pa bi med drugim vodila v dvig cen proizvodov. Sistem z vzporedno logistiko bi povečal tudi ogljični odtis, so prepričani.

Sorodno

Omenjeni Hrvaška

Nemčija

Nizozemska Najbolj brano Osebe dneva Jelka Godec

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Luka Dončić

Sergej Racman