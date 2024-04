Načrti za prihodnost čistejših energij in njihove učinkovitejše rabe Dnevnik Čeprav so dolgo znani pozitivni učinki koriščenja sonca in vetra, je ozaveščanje javnosti skozi akcije, ki jih vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, izjemno dobrodošlo. Razumevanje nujnega prehoda k čisti energiji je proces, ki potrebuje...