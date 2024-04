Vlada spremenila pogoje za dodelitev investicijskih spodbud Energetika.NET Vlada je v sredo sprejela uredbo o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, so sporočili iz ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Sorodno





















Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Josip Iličić

Tanja Fajon

Luka Dončić

Janez Janša