Priljubljena pohodniška točka je od letos bogatejša za novo pridobitev – razgledno ploščad, iz katere se odpira izjemen razgled po dolini reke Save vse do Kamniško-Savinjskih Alp, Orlice in tudi preko meja naše države, na Hrvaško. Z enim pogledom je tako rekoč mogoče zaobjeti celotno Brežiško-krško polje. S pomočjo močnega daljnogleda in povezljive kode si lahko obiskovalci sedaj ogledajo številne ...