Desus in Dobra država skupaj na evropske volitve, na listi tudi znana imena N1 Desus in Dobra država sta predstavili skupno kandidatno listo, s katero bosta nastopili na junijskih evropskih volitvah. Nosilec bo nekdanji dopisnik Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Uroš Lipušček, na listi bodo še nekdanji novinar Drago Bulc, ekonomist Bogomir Kovač in igralka Saša Pavček. Na volitve se stranki podajata z geslom Čas je za razum.

