DeSUS in Dobra država predstavili kandidate na skupni listi za evropske volitve, nosilec liste bo Uroš Lipušček Politikis DeSUS in Dobra država sta predstavili skupno kandidatno listo, s katero bosta nastopili na junijskih evropskih volitvah. Nosilec bo nekdanji dopisnik Radiotelevizije Slovenija (RTVS) Uroš Lipušček, na listi bodo še nekdanji novinar Drago Bulc, ekonomist Bogomir Kovač in igralka Saša Pavček. Na volitve se stranki podajata z geslom Čas je za razum. Za Lipuščkom se […]

