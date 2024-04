Dežman: Titofilni konzervativci so ljudje v slovenskih strokah, medijih in v politiki Nova24TV Dr. Jože Dežman je pod patronatom evropske poslanke Romane Tomc v kustos razstave z naslovom 3450 umorjenih v jami pod Macesnovo gorico od 2. do 10. junija 1945 Macesnova gorica – slovenski Katin, ki te dni poteka v prostorih Evropskega parlamenta. Na otvoritvi je Dežman slovenskim ponosnim naslednikom komunizma naložil nekaj resnic. Dežman je najprej spomnil, da je Slovenija že leta 2008, ko ...

Sorodno