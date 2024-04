Hidroelektrarne so preoblikovale strugo Drave, obenem se v njej nabirajo sedimenti, ki jih morajo odstranjevati. Nekateri naravovarstveniki svarijo, da so v njih tudi škodljive snovi. V dravskih elektrarnah mirijo, da gre za nenevaren odpadek in da so težke kovine v mejah dovoljenega, tudi po navedbah Arsa je kemijsko in ekološko stanje reke dobro.