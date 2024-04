'Cepimo se zato, da ostanemo zdravi. Ko enkrat zbolimo, je že prepozno' 24ur.com Strokovnjaki so pred svetovnim in evropskim tednom cepljenja poudarili pomen vzdrževanja zdravja tudi s cepljenjem. Letos s tednom posebej obeležujejo 50. obletnico, odkar je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sprejela razširjeni program cepljenja.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Janez Janša

Samuel Žbogar

Primož Roglič