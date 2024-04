Usodne posledice necepljenja: bolezen ju je za vedno zaznamovala 24ur.com Tri leta in pol je bila stara Kristina Ražman, ko je hudo zbolela za noricami. A šele čez pet let so ugotovili, da so ravno norice vzrok za njeno skoraj 70-odstotno okvaro sluha, ki jo spremlja že celo življenje. Številne bolezni, kot so davica, rdečke, tetanus in ošpice se danes v Sloveniji ne pojavljajo več ali pa posameznike redko prizadenejo. In kako smo to dosegli? Nič drugače kot s cepljenj...

