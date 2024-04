“Aktivistična” zunanja ministrica Tanja Fajon obžaluje, da Varnostni svet ZN ni sprejel resolucije o priporočilu za članstvo Palestine v Združenih narodih. To so preprečile Združene države Amerike, ki so vložile veto na osnutek resolucije. Združene države so v četrtek preprečile Združenim narodom, da priznajo državo, ki podpira terorizem, tako da so v Varnostnem svetu vložile veto, s katerim s ...