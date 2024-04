Fajon na Kitajskem na okrogli mizi o pomenu multilateralizma RTV Slovenija Zunanja ministrica Tanja Fajon je ob zaključku obiska na Kitajskem na okrogli mizi v soorganizaciji Blejskega strateškega foruma (BSF) in kitajskega mislišča Center for China and Globalization tako kot sogovorniki poudarila pomen multilateralizma.

