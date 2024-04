Svet SDS je sprejel resolucijo o pogojih za zagotovitev poštenih in demokratičnih volitev, s katero med drugim zahtevajo ponovno vzpostavitev ukinjenih volišč in sprotno štetje glasov na predčasnem glasovanju. "Volišča so se ukinjala predvsem v tistih volilnih okrajih, kjer SDS dosega dobre rezultate," so dejali v največji opozicijski stranki.