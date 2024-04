Svet SDS sprejel resolucijo o volitvah in dokončno potrdil kandidatno listo 24ur.com Svet SDS je na popoldanski seji sprejel resolucijo o pogojih za zagotovitev poštenih in demokratičnih volitev, s katero med drugim zahtevajo ponovno vzpostavitev ukinjenih volišč in sprotno štetje glasov na predčasnem glasovanju. Dokončno so potrdili tudi listo kandidatov za evropske volitve, šlo pa je le za formalnost.

