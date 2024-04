Policisti iščejo priče nesreče, v kateri se je poškodoval kolesar 24ur.com Jeseniški policisti obravnavajo prometno nesrečo, ki se je zgodila prejšnjo sredo v naselju Moste. Voznik traktorja s prikolico je na ozkem delu ceste prehiteval mopedista pred seboj, takrat pa je iz nasprotne smeri pripeljal kolesar, ki je, da bi preprečil trčenje, zapeljal skrajno desno, trčil v ograjo in se poškodoval. Policisti iščejo voznika traktorja s prikolico, neznanega mopedista in more...

