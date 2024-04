Svojci pogrešajo 33-letnega Davida Capla iz Slovenskega Javornika v občini Jesenice. Visok je okoli 175 centimetrov, težak okoli 90 kilogramov, čokate postave, kratkih rjavih las, neobrit in nosi očala. Oblečen je bil v spodnji in zgornji del sive trenirke in obut v črne superge. Nazadnje so ga videli v soboto na Jesenicah, so sporočili s PU Kranj.