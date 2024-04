Prva zmaga za Cleveland, O'Neal odpisal Denver Sportal Začela se je končnica v ligi NBA, za Luko Dončića bo četrta v njegovi šestletni karieri v najmočnejši ligi na svetu. Dallas prvo tekmo z LA Clippers igra v nedeljo ob 21.30. Že v soboto (v noči na nedeljo po srednjeevropskem času) pa so na sporedu prve štiri tekme. Prvo zmago so dosegli košarkarji Clevelanda, ki so s 97:83 premagali Orlando.

