Denver ostaja nerešljiva uganka za Lakerse RTV Slovenija Košarkarji Denverja, ki branijo naslov v Ligi NBA, so uspešno začeli končnico. Nikola Jokić je z 32 točkami in 12 skoki zagotovil zmago nad LA Lakersi s 114:103. Nuggetsi so že devetič zapored ugnali Jezernike.

