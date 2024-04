Vodilni Trebanjci do visoke zmage, Celjani do tesne Sportal Rokometaši trebanjskega Trima so v 23. krogu lige NLB v petek visoko premagali Koper s 30:23 (17:11), rokometaši ormoškega Jeruzalema pa tesno Ljubljano z 32:31 (18:14). Tesno je bilo tudi na sobotnih tekmah: rokometaši Celja Pivovarne Laško so Urbanscape Loko premagali s 27:26 (13:17), Riko Ribnica pa je bila z 31:30 (12:16) boljša od LL Grosist Slovana. Gorenje Velenje je na večerni tekmi po preobratu premagal Krko s 30:27 (14:17).

Sorodno