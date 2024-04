V 23. krogu lige NLB so Trebanjci že v petek premagali Koprčane. Včeraj pa so krkaši v Marofu izgubili z Velenjčani, Ribničani so v gosteh premagali Slovana, Dobova je izgubila v Slovenj Gradcu, Ivančani pa slavili proti Škofljici. preberite več »