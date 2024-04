Jepchirchir s svetovnim rekordom in Mutiso Munyao prva na londonskem maratonu Dnevnik Olimpijska zmagovalka Peres Jepchirchir iz Kenije je zmagala na maratonu v Londonu in s časom dveh ur, 16 minut in 16 sekund postavila svetovni rekord za nastope brez moških, ki bi jim pomagali z ritmom med 42 km dolgo razdaljo, je sporočila...

Sorodno



Omenjeni Berlin

Kenija Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Dončić

Anže Kopitar

Jure Ivanušič

Janez Janša