Duplantis in Jepchirchirjeva do svetovnih rekordov Dnevnik Šved Armand Duplantis (na fotografiji) je na uvodni atletski diamantni ligi sezone v kitajskem Xiamenu v skoku s palico preskočil 6,24 metra in za centimeter izboljšal svoj svetovni rekord. Prejšnjo najboljšo znamko je s 6,23 m dosegel na finalu...

