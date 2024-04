Pogačar do druge zmage v Liegeu in šeste na spomenikih Primorske novice Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec prestižne enodnevne klasike Liege - Bastogne - Liege. To je njegova druga zmaga na tej dirki po letu 2021 in skupno šesta na največjih enodnevnih dirkah na svetu oz. spomenikih.

