Pogačar do druge zmage v Liegeu in šeste na spomenikih Gorenjski glas Liege – Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec prestižne enodnevne klasike Liege - Bastogne - Liege. To je njegova druga zmaga na tej dirki po letu 2021 in skupno šesta na največjih enodnevnih dirkah na...

Sorodno











































Omenjeni Tadej Pogačar Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Luka Dončić

Matjaž Han

Tanja Fajon

Josip Iličić