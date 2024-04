Ob koncu tedna, med petkom in ponedeljkom, so policisti obravnavali 345 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, od tega so na območju PU Novo mesto obravnavali 319 tujcev, Maribora 22, Kopra 3 in 1 PU Ljubljana. Na območju občine Črnomelj, v krajih Miliči, Balkovci, Sečje selo in Preloka so prijeli 30 nezakonitih migrantov, od tega 23 državljanov Sirije, po 2 državljana Libije, Egipta in ...