Z novomeške policijske uprave so sporočili, da so včeraj oz. v zadnjih 24 urah prijeli in obravnavali 183 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V Drašičih so prijeli še tihotapca ljudi, ki je v kombiju prevažal 17 migrantov. V Preloki (občina Črnomelj) so prijeli 16 migrantov, od tega 15 državljanov Sirije in 1 državljana Tunizije. Na območju občine Brežice so izsledili in prijeli: 6 ...