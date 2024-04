Mladoletnik vozil vinjen, to se je zgodilo, ko ga je ustavila policija … Lokalec.si Policisti PP Šentjernej so med kontrolo prometa v Dobravi pri Škocjanu v noči na 20. 4. zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Opel astra. Med postopkom so ugotovili, da gre za 17-letnika, ki nima vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,39 miligramov alkohola. Avtomobil so zasegli, o kršitvah mladoletnika obvestili starše in na sodišče zaradi kršitev cestno prometnih predpisov naslovili obdolžilni predlog.

