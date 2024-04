Na forumu na visoki ravni z državami Zaliva Fajon o graditvi strateškega varnostnega partnerstva Vlada RS Po zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve v Luksemburgu so se zunanji ministri na visokem forumu srečali z ministri držav regionalne organizacije Svet za sodelovanje v Zalivu. Ministrica Fajon je v nagovoru poudarila pomen varnosti v Perzijskem zalivu in se zavzela za skupno strateško sodelovanje med EU in državami članicami Sveta za sodelovanje v zalivu.

