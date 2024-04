Zunanji ministri držav članic EU so se v ponedeljek po zasedanju v Luksemburgu sešli še z ministri držav regionalne organizacije Svet za sodelovanje v zalivu (GCC). Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je ob tem poudarila pomen varnosti v Perzijskem zalivu in se zavzela za skupno strateško sodelovanje med EU in državami članicami GCC.