Oplovo jutranje razkritje: Grandland postaja večji in ne stavi samo na elektriko Avtomobilizem.com Odprta vrata Kljub uvodnim napovedim, da naj bi bila druga generacija Oplovega križanca, ki nastaja na koncernski platformi STLA Medium, na voljo zgolj z baterijsko-električnim pogonom, so si tudi pri nemški znamki v okviru Stellantisa pustili odprta vrata do večjega števila kupcev: “V popolnoma elektrificirani ponudbi pogonov bodo pravo možnost zase našli tudi kupci, ki se ne odločajo z ...

Sorodno