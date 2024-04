Evropska sredstva za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo Vlada RS Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za Javni razpis za vzpostavitev in delovanje Slovenskega centra za krožno gospodarstvo – za zeleni, ustvarjalni in pametni razvoj (JR CKG).

