Objavljen bo razpis za vzpostavitev centra za krožno gospodarstvo Energetika.NET Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo predvidoma v petek objavilo javni razpis za vzpostavitev in delovanje slovenskega centra za krožno gospodarstvo – »za zeleni, ustvarjalni in pametni razvoj«, so sporočili iz kohezijskega ministrstva.

