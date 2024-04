(VIDEO) Levica s poslanko Nataša Sukič na prvem in Lukom Mescem na zadnjem mestu na evropske volitve topnews.si Kandidatno liste za evropske volitve so potrdili tudi v Levici. Njena nosilka bo poslanka DZ Nataša Sukič, na listi pa bo moč najti tudi druga znana imena, kot sta Svetlana Slapšak in Zdenka Badovinac. Listo zaključuje minister za delo Luka Mesec, ki je poudaril, da je glas za Levico glas za mir, solidarnost, naravo in […]...

